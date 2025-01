(Vídeo): Grave acidente deixa motociclista ferido no interior do Acre

Na tarde desta terça-feira (31), um acidente de trânsito foi registrado na Rua Santa Catarina, no Bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações preliminares, o condutor de uma motocicleta teria avançado a preferencial em um cruzamento, sendo atingido por um carro de passeio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica.

As autoridades policiais investigam o caso para apurar as circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Por AcreOnline.net

