Agricultor vítima de colisão entre motos em Sena Madureira não resiste e morre no PS

Francisco Menezes Passos, de 43 anos, faleceu na manhã de segunda-feira (30), no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ele foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no domingo (29), na Zona rural de Sena Madureira no Ramal Miragina, no km 100 da Rodovia Transacreana.

Francisco conduzia uma motocicleta em alta velocidade em uma pista em condições precárias quando colidiu de frente com outra moto, pilotada por um adolescente de 16 anos, que seguia no sentido contrário. O impacto causou traumatismo craniano em Francisco, enquanto o adolescente sofreu apenas ferimentos leves.

Após o acidente, Francisco foi socorrido por moradores e levado até uma ambulância do Samu, que o encaminhou ao hospital. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Por AcreOnline.net

