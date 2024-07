Governo do Acre realiza ação de saúde preventiva no Educandário Santa Margarida, em Rio Branco

Em uma iniciativa para promover a saúde e a prevenção entre as crianças e funcionários do Educandário Santa Margarida, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), levou nesta quarta-feira, 17, atendimentos médicos e vacinação ao local. A ação foi parte do programa Saúde Itinerante Especializado.



Atendendo à solicitação da secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes, o programa mobilizou uma equipe composta por 13 profissionais de saúde para atender 29 crianças no educandário. Além dos atendimentos médicos, a equipe realizou a vacinação contra a influenza e atualizou a carteira de vacinação das crianças e funcionários.



Juliana Monteiro, coordenadora do Núcleo da Criança da Sesacre, ressaltou a importância da ação: “Vimos ao Educandário Santa Margarida para realizar consultas médicas e avaliações de prevenção às síndromes respiratórias, com vacinação e orientações da Vigilância Epidemiológica”.



A médica pediatra Kelly Bestene destacou a relevância do atendimento preventivo: “Estamos hoje realizando atendimentos às crianças do educandário, principalmente nesse período em que estamos tendo síndromes gripais e respiratórias. É de suma importância que essas crianças sejam atendidas para evitar todo possível risco”.



A iniciativa reforça o compromisso do governo do Acre em promover a saúde e o bem-estar da população, especialmente das crianças, por meio de ações preventivas e educativas.

Por Luana Lima- Agência de Notícias do Acre

Foto: Luan Martins/Sesacre

