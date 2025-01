Obra histórica promete aliviar trânsito e embelezar Estrada Dias Martins

A inauguração do elevado Beth Bocalom, na Dias Martins marca um importante avanço para a mobilidade urbana de Rio Branco.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, a obra atende a uma demanda histórica, prometendo desafogar o trânsito em um dos trechos mais congestionados da estrada.

“Quem vem do bairro para o centro, passa por cima do elevado. Quem vem para as universidades, principalmente para a Uninorte, vem pela lateral do elevado e entra para a direita, e quem vem do centro para o bairro passa também pela lateral a direita e passa reto para os bairros.

O elevado possui 188 metros de extensão total, com um vão livre central de 4,50 metros e largura de 7 metros, sendo pista dupla no sentido bairro-centro, garantindo maior fluidez ao tráfego. A inauguração da obra atraiu centenas de pessoas. Esse casal, que mora às margens da Dias Martins há 40 anos, acompanhou a evolução da estrada, do asfalto, agora do viaduto.

“Isso é maravilhoso. Parabéns para o prefeito, que teve a iniciativa e vai melhorar pra todo mundo. Tanto a pé como de carro”, disse o aposentado Joel Israel de Lira.

A dona Francisca é aposentada e aprovou a obra.

“Achei perfeito, perfeito mesmo e vai favorecer a todos, tanto os pedestres como motoristas. Ficou muito bom”

Para os comerciantes, a obra, além de embelezar a região, vai se tornar um ponto turístico na cidade, consequentemente, atrair mais pessoas para o local.

“Eu acho que hoje a população, principalmente para quem mora nessa região, do Tucumã, Universitário e outros lugares aqui para da região, a Uninorte, quem tem algum compromisso nessa região, tem uns condomínios aqui também que são muito importantes. Eu acho que eles estão muito felizes, não só nós, porque trouxe realmente uma facilidade no trânsito, uma agilidade”, destacou o empresário Adem Araújo.

O prefeito Tião Bocalom e o governador do Acre Gladson Cameli, chegaram a cerimônia de inauguração do elevado caminhando. Os gestores foram recebidos com carinho pela população.



“Esta obra significa um marco na história de Rio Branco, e não só na mobilidade urbana, mas também na implantação de belas obras, porque não adianta ser apenas uma obra de aço e concreto e que seja funcional, mas também ter que ser bela, para que as pessoas possam gostar da obra e puxar para elas a responsabilidade de também ajudar e cuidar dessas obras. Então é muito importante. Esta obra nós temos com maior carinho, com maior respeito à população, no sentido de que ela possa ver nessa obra aqui a tua casa, a tua cidade”, explicou Bocalom.

“Eu disse para o prefeito que vai ficar pra história, porque mostra a autoestima da determinação de uma equipe, e eu não poderia aqui deixar de parabenizar o prefeito Bocalom, que foi releito, que vai assumir agora em janeiro, que aqui mantenha um cronograma, aí vem o da AABB, e o outro na Getúlio Vargas”, informou o governador.

Ao final, o público presente caminhou sobre o elevado. O prefeito, pilotou o primeiro veículo sobre a pista, o fusquinha Tião. E assim, foi oficializada a inauguração do primeiro viaduto de Rio Branco, o elevado Beth Bocalom.

