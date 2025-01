(Vídeo): Pescadores encontram voadeira naufragada no Rio Purus

Na tarde da última Quarta feira, 1º de janeiro de 2025, os pescadores João do Biu e Chico Boa União, que atuam na região do Rio Purus, no Amazonas, encontraram uma voadeira que havia naufragado. O barco foi localizado próximo ao seringal Sardinha, distante do local original do naufrágio, devido à vazante do rio.

Os pescadores, que são conhecidos por suas atividades na região, estavam realizando a pesca com malhadeiras quando uma das redes se enganchou no fundo do rio. Ao mergulharem para investigar, descobriram o barco submerso. Com a ajuda de familiares, conseguiram retirar a embarcação do fundo do rio.

Segundo Luiz Felipe, enteado de um dos pescadores, os dois entraram em contato com ele para relatar o achado. Graças ao esforço conjunto, o barco agora poderá ser devolvido ao seu proprietário.

Por Pelegrino Sobrinho Colaborador AcreOnline.net

