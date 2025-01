Posse de prefeito, vice-prefeito e vereadores de Rio Branco marca início de nova gestão

A cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de Rio Branco aconteceu no auditório do Detran e reuniu familiares, autoridades locais e um público expressivo, que lotou o espaço. O prefeito reeleito Tião Bocalom assumiu o segundo mandato à frente da prefeitura da capital acreana, enquanto Alysson Bestene, estreante na função, tomou posse como vice-prefeito.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre Junior Alberto, disse que o ato culmina com sucesso de todo o processo eleitoral.

“Tudo concretiza com aquilo que a democracia cada vez mais se fortalece e é o melhor regime de governo através do qual todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”, disse o presidente do TRE/AC, Junior Alberto..

O prefeito disse que o desafio agora, é concluir as obras iniciadas na legislatura passada e dar início a outras.

“Vamos continuar cuidando bem do dinheiro público, das pessoas, da nossa cidade e do campo. Vamos continuar fazendo todo um trabalho para que a gente possa ter uma economia cada dia mais forte, porque o desenvolvimento econômico é o que traz o desenvolvimento social. A nossa Rio Branco tem grandes desafios na área social, na área econômica, na área ambiental. Já tivemos muitos avanços já no primeiro mandato. Vamos continuar com esses avanços”, explicou Bocalom.

“Pensando nas futuras gerações, eu que sou rio-branquense de coração, nascido, criado, quero ver essa cidade crescente, desenvolver, ficando mais bela”, informou o vice-prefeito Alysson Bestene.

A composição da Câmara Municipal também passou por mudanças significativas. Na legislatura passada, o legislativo municipal contava com 17 parlamentares. Com a alteração no número de cadeiras, a nova legislatura será composta por 21 vereadores. Entre os integrantes da legislatura anterior, apenas 7 foram reeleitos, evidenciando uma renovação substancial nos quadros políticos. Para presidir o legislativo, o vereador Joabe Lira do União Brasil, foi eleito com mais de 60% dos votos.

“Já passamos nossa mensagem. Queremos a câmara municipal forte, atuante, que esteja próxima da população, que esteja também de mãos dadas com o poder executivo. Eu acredito que unindo forças, nós vamos juntos conseguir levar para a população o que Rio Branco precisa”, destacou Lira.

Após a composição da presidência e mesa diretora, o prefeito Tião Bocalom foi empossado.

Luizio Oliveira/Assecom

(Foto: Val Fernandes/Assecom)

