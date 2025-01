Homem é morto a golpes de terçado em ramal no interior do Acre

Na última quarta-feira, 1º de dezembro, um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais M.F.B., foi assassinado com golpes de terçado no Ramal do Monteiro, zona rural do município de Cruzeiro do Sul. O autor do crime, J.A.C.S., teria atacado a vítima de forma sorrateira, aproveitando-se do fato de o homem estar de costas, desferindo golpes que causaram lesões fatais no crânio.

Após o homicídio, o suspeito tentou atacar uma jovem, mas foi impedido por três homens que intervieram e o enfrentaram em luta corporal. O agressor fugiu para uma área de mata e ainda não foi localizado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para prestar socorro e realizar a perícia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Por AcreOnline.net

