Colono desaparecido é encontrado morto em açude na zona rural de Rio Branco

O corpo do colono Railson Chaves Vidal, de 48 anos, foi encontrado nesta terça-feira, 31, em um açude localizado no quilômetro 9 da estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

A proprietária do local relatou ter visto o trabalhador correndo e se jogando na água após ouvir os latidos dos cachorros. Em seguida, ela acionou os vizinhos, que chamaram a polícia e os bombeiros.

Após buscas, os militares localizaram o corpo, que passou por perícia e foi liberado à família. A polícia investiga se o homem estava sob efeito de alguma substância ou sofreu um surto psicótico. A causa exata da morte será determinada pelo laudo pericial.

Por AcreOnline.net

