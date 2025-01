Homem é esfaqueado em tentativa de homicídio em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 1º, um homem de 35 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Centro, em frente ao Mercado do Peixe, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, que é monitorado pela justiça, aproximou-se da vítima e desferiu uma facada no peito esquerdo antes de fugir em direção desconhecida.

A guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que socorreu a vítima e a encaminhou ao hospital. O suspeito ainda não foi localizado, e o caso está sob investigação das autoridades competentes.

A Polícia Militar continua as buscas pelo autor do crime.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram