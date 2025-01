Grave Acidente de Trânsito em Sena Madureira deixa Motociclista ferido

Na manhã de hoje, um acidente de trânsito foi registrado no município de Sena Madureira, no interior do Acre, envolvendo uma motocicleta e um carro.

As informações sobre o estado de saúde da vítima ainda não foram divulgadas. A pessoa foi rapidamente socorrida pela Equipe Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital João Câncio Fernandes para receber os cuidados necessários.

Aguardam-se mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente e o estado da vítima.

Por Pelegrino Sobrinho Colaborador AcreOnline.net

