Zé Vaqueiro dá adeus a seu bebê de 11 meses e desabafa

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, a influenciadora Ingra Soares, fizeram um difícil comunicado. O casal revelou na madrugada de terça-feira (9) que seu bebê Arthur de 11 meses partiu. Em um breve comunicado, o casal desabafou sobre este momento tão difícil.

Eles disseram: “Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar”. O casal ainda fez questão de agradecer a todas as orações que foram feitas por seu filho. “Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson”, disseram eles.

O bebê do cantor Zé Vaqueiro e de Ingra Soares, o pequeno Arthur, nasceu com a Síndrome de Patau. Infelizmente, esta síndrome é muito rara e causa uma série de complicações. Para se ter uma ideia da gravidade desta síndrome apenas 10% dos bebês com esta condição conseguem chegar ao primeiro ano de vida.

O pequeno Arthur passou praticamente toda a sua breve vida internado, justamente por causa das inúmeras complicações relacionadas a síndrome. Ele chegou a ir para casa quando tinha nove meses.

Ingra e Zé fizeram um quarto especial todo equipado para receber o bebê e também providenciaram profissionais para ajudarem com todos os cuidados necessários. Porém, apenas 24 horas após ter chegado na casa da família, o pequeno teve uma parada cardíaca e voltou a ser internado.

Recentemente, a esposa de Zé Vaqueiro falou de forma bem sincera sobre a condição de seu filho. Uma internauta questionou: “Ingra, você acha que se seu filho estivesse na saúde pública ele teria chegado aonde chegou?”. E Ingra respondeu: “Sinceramente? Não. Eu acredito 100% que nosso filho só está vivo primeiramente pelas graças de Deus, e segundo por nossas condições. São muitos gastos, todos os dias”.

Além do pequeno Arthur, Zé e Ingra também são pais do menino Daniel, três anos. Ingra também é mãe da adolescente Nicolly, fruto de um relacionamento anterior.

Filho de Ingra e Zé Vaqueiro em uma de suas fotos mais recentes

