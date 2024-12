Zagueiro camaronês é mais um reforço do Humaitá para 2025

A diretoria do Humaitá segue no mercado realizando contratações para a temporada de 2025 quando vai disputar o Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. O zagueiro camaronês Hostil Mpasso, 21, tem passagens pelo Artsul, Juventus de Jaraguá e Concórdia e é mais um reforço do Tourão.

“Estamos atentos às oportunidades do mercado. Todos os clubes, de todas as séries, estão contratando e por isso é fundamental conhecer os atletas”, explicou o presidente do Humaitá, Igor Cotta.

Devem chegar

Igor Cotta não descarta novas contratações, mas evita falar sobre as posições e possíveis nomes.

“Estamos trabalhando para fechar o nosso elenco nesta semana. Vamos ter um elenco competitivo”, avaliou o dirigente.

Por PHD Esporte Clube

Foto Humaitá

