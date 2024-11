Workshop “Divas Juninas” é realizado em Sena Madureira com apoio de projeto cultural

A coreógrafa e professora Leyd Dhay está realizando um workshop especial para as “Divas Juninas” em Sena Madureira, na pracinha do bairro Bosque. O evento, que visa fortalecer o movimento junino no município, conta com o apoio da Fundação Elias Mansur, do Governo do Estado do Acre, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo.

Leyd Dhay, que também ministra o workshop, destacou a importância da iniciativa para o município e o fortalecimento das tradições juninas. “Estou muito feliz e minha palavra é gratidão a todos os envolvidos. Esse workshop é uma oportunidade de compartilhar conhecimentos com as Divas Juninas, que estão participando ativamente,” afirmou.

O projeto busca valorizar e aprimorar a cultura das festas juninas, proporcionando às participantes o aprendizado de novas técnicas de dança e coreografia, contribuindo para o crescimento do movimento cultural local.

