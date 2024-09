Web Vídeo é a nova categoria do Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre

O Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre chega à segunda edição com oportunidades para profissionais que produzem materiais para veicular na internet. Este ano, a novidade é a criação da categoria Web Vídeo, que, assim como as demais, tem foco nas ações de governo em diversas áreas, como saúde, educação, cultura, cidadania, segurança pública, transporte e gestão pública, entre outras.

A nova categoria vai premiar vídeos produzidos no Acre e publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais. Poderão ser inscritos conteúdos veiculados entre os dias 1º de janeiro e 20 de outubro de 2024.

Caso o trabalho esteja publicado em plataformas online, o autor deve informar o endereço e mantê-lo disponível durante o processo de julgamento, até o dia 1º de dezembro de 2024. Outra opção é publicar a reportagem no YouTube ou plataforma similar e indicar o endereço no campo destinado para esse fim no formulário de inscrições. Os interessados devem enviar o trabalho convertido em uma das seguintes extensões: .wmv, .mp4, .dvd e .avi.

Os trabalhos inscritos serão avaliados e receberão pontuação conforme o grau de adequação e atendimento aos diversos critérios enumerados no regulamento.

Serão avaliados, ainda, nas peças inscritas, os seguintes aspectos: grau de conexão da pauta com a promoção à cidadania, relevância da pauta escolhida no contexto regional, originalidade na abordagem desenvolvida e apuro técnico na produção do material.

O julgamento dos trabalhos inscritos será feito mediante atribuição, por júri nomeado para esse fim, de notas de zero a dez, fracionadas ou não, observando-se os critérios estabelecidos no regulamento.

Em caso de empate na definição dos vencedores, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nessa ordem: maior pontuação nos aspectos jornalísticos, maior pontuação nos aspectos técnicos e autor com maior idade no último dia de inscrição no concurso.

Premiação

Este ano, o Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre, que homenageia a jornalista Val Sales, falecida em 2017, concederá, ao todo, R$ 107 mil em premiações, sendo R$15 mil para os primeiros colocados nas modalidades Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo e Foto. Os segundos colocados vão receber premiação no valor de R$ 5 mil. Na categoria Estudante, o prêmio para o primeiro melhor avaliado será de R$ 5 mil e de R$ 2 mil para o segundo colocado.

As inscrições poderão ser feitas de 21 a 31 de outubro, pela internet, por meio do site https://agencia.ac.gov.br/premiodecomunicacao/. A cerimônia de premiação será no dia 28 de novembro. Em caso de dúvida ou dificuldade na inscrição, o candidato poderá entrar em contato via e-mail com [email protected].

Por Cleide Santos- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

