‘Vovós do crime’: idosas são presas suspeitas de integrar grupo que aplicava golpes em benefícios do INSS

Duas idosas, de 66 e 78 anos, foram presas em Orizona, no sul do estado de goiás na última quinta-feira (4), suspeitas de integrar um grupo criminoso que aplicava golpes em benefícios do INSS.

A investigação começou quando uma delas tentou sacar um benefício com documentos falsos, o que gerou desconfiança no banco.

Além das idosas, foram presos uma mulher de 40 anos e um jovem de 25, todos do município de Trindade. O grupo utilizava documentos falsos para sacar os benefícios e foi detido em flagrante com R$ 4,4 mil em dinheiro.

A Polícia Civil divulgou imagens dos suspeitos para identificar possíveis novas vítimas e prevenir outros crimes.

