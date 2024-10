Voo inaugural marcará retorno da operação da Azul no Acre

Nesta sexta-feira (4), às 10h30, no saguão de embarque do Aeroporto de Rio Branco, ocorrerá o evento que marcará a retomada das operações da Azul Linhas Aéreas no Acre.

A programação começará com o pouso do voo inaugural que terá partido de Belo Horizonte (MG) para Rio Branco (AC). À bordo, estarão o senador Alan Rick – parlamentar que luta pela ampliação da oferta de voos para o estado desde 2015, quando assumiu o seu primeiro mandato de deputado federal e articulador do retorno das operações da maior companhia aérea do país ao estado -, o deputado federal Roberto Duarte; o gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, o governador Gladson Cameli; o presidente do Conselho Estadual de Turismo do Acre, Tiago Higino e o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco, Rizomar Araújo. Os dois últimos também são proprietários de agências de viagens. Ao desembarcar, o grupo se junta a outras autoridades e ao representante da operadora aeroportuária Vinci Airports, Overlach Campos, para celebrar a conquista de mais voos para o Acre.

Sobre os voos:

A Azul passará a operar dois voos diários que vão conectar Rio Branco (AC) à capitais Porto Velho (RO) e Belo Horizonte (MG). O primeiro voo sai às 8h50 de Belo Horizonte e chega em Rio Branco às 11h05, depois segue em direção a Porto Velho às 11h45, pousando às 13h55 e retornando para a capital mineira às 14h35 com chegada prevista às 19h.

Já o segundo voo, decola às 21h10 de Belo Horizonte e chega em Porto Velho às 0h25, depois pousa em Rio Branco às 00h35, horário local. O retorno para a capital mineira é às 01h15 com chegada prevista às 7h10.

