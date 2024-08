Voando com a Segurança: primeira edição da campanha no Juruá vai sortear duas pessoas

Na segunda noite de ExpoAcre Juruá, em Cruzeiro do Sul, Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) por meio do Centro Integrado de Operações Policiais Aéreas (Ciopaer) lançou a campanha Voando com a Segurança. A campanha acontece pela primeira vez no vale do Juruá e vai sortear dois voos por meio do Ciopaer, em que os ganhadores terão direito a um acompanhante.

Para o secretário de justiça e segurança pública, coronel Américo Gaia, essa é uma oportunidade da população conhecer de perto o trabalho da segurança do estado.

“Estamos trazendo para o Juruá a campanha que foi um verdadeiro sucesso em 2023 na capital. Vamos sortear duas pessoas, que terão direito a levar uma acompanhante cada, temos certeza que será um momento gratificante para as famílias”, destacou.

Para participar do sorteio, é preciso ter mais de 14 anos, visitar os estandes do Sistema Integrado de Segurança Pública composto pela Polícia Penal, Corpo de Bombeiro Militar do Acre (CBMAC), Polícia Civil, Polícia Militar e Departamento Estadual Trânsito, para recolher os carimbos no cartão fidelidade. Depois disso é só depositar o cartão na urna, que fica nos espaços da Sejusp.

O coordenador do Ciopaer, coronel Sérgio Albuquerque explica como será o voo.

“Será um voo de 30 minutos, sobrevoando os principais pontos de Cruzeiro do Sul, os sorteados terão a oportunidade de conhecer a cidade por cima, eles terão a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho. Será interessante para eles e é um momento de festa que eles estarão compartilhando com suas familhas também”, explicou.

O sorteio dos dois ganhadores acontecerá no domingo (4), última noite da feira, dia 4 de agosto. O voo vai acontecer em um horário com condições climáticas para a realização.

Por Assessoria Sejusp

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram