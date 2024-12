Vini Jr vence o prêmio The Best da Fifa; Bonmatí renova conquista

Acabou o suspense! Vini Jr foi eleito nesta terça-feira (17) como o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa, em evento realizado em Doha, no Qatar. Aitana Bonmatí, do Barcelona, ganhou no feminino pelo segundo ano seguido.

O jogador do Real Madrid torna-se, dessa forma, o primeiro brasileiro a vencer o prêmio da Fifa, existente desde 2016. O melhor brasuca era Neymar, que terminara em terceiro na edição de 2017. Antes da premiação levar esse nome, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004 e 2005) e Kaká (2007) haviam conquistado o posto de melhor do mundo pela Fifa.

Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram