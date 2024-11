Vini Jr perde pênalti, Brasil vacila e só empata com a Venezuela

Após duas vitórias seguidas, a Seleção Brasileira voltou a tropeçar. Nesta quinta-feira (14), jogando no Olímpico de Maturín (VEN), o Brasil apenas empatou com a Venezuela, em 1 a 1, em jogo pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O resultado mantém a Vinotinto invicta em casa, enquanto a Seleção até ganha a terceira posição, mas momentaneamente.

Apesar de boa atuação, Vini Jr perdeu pênalti que poderia ter dado a vitória a Canarinho.

