Vini Jr é um dos dez jogadores mais bem pagos do mundo; veja lista

Brasileiro vem brilhando com a camisa do Real Madrid e concorre à Bola de Ouro

A revista Forbes divulgou um levantamento dos jogadores mais bem pagos do mundo na atualidade, com uma novidade em relação aos anos anteriores. Vini Jr, do Real Madrid, entrou no ranking pela primeira vez em sua carreira.

O brasileiro, brilhando com a camisa merengue, foi listado com um salário de 55 milhões de dólares (R$ 312 milhões na cotação atual), incluindo patrocínios e metas. Quem encabeça o top-10 é Cristiano Ronaldo, contratado pelo Al-Nassr em dezembro de 2022 diante de aportes do Fundo de Investimento Público local.

– Vinicius está no Real Madrid desde os 18 anos e neste tempo se tornou um goleador elétrico. Ele também se tornou uma figura extremamente comercializável, imensamente popular na América Latina – apontou a Forbes.

👀 Veja a lista:

💰 Cristiano Ronaldo – Al-Nassr – 285 milhões de dólares (R$ 1,6 bilhão)

💰 Lionel Messi – Inter Miami – 135 milhões de dólares (R$ 766 milhões)

💰 Neymar – Al-Hilal – 110 milhões de dólares (R$ 624,1 milhões)

💰 Karim Benzema – Al-Ittihad – 104 milhões de dólares (R$ 590,1 milhões)

💰 Kylian Mbappé – Real Madrid – 90 milhões de dólares (R$ 510,6 milhões)

💰 Erling Haaland – Manchester City – 60 milhões de dólares (R$ 340,4 milhões)

💰 Vini Jr – Real Madrid – 55 milhões de dólares (R$ 312 milhões)

💰 Mohamed Salah – Liverpool – 53 milhões de dólares (R$ 300,7 milhões)

💰 Sadio Mané – Al-Nassr – 52 milhões de dólares (R$ 295 milhões)

💰 Kevin de Bruyne – Manchester City – 39 milhões de dólares (R$ 221 milhões)

O momento de Vinícius é amplamente positivo. Na última temporada, o brasileiro marcou um dos gols do título merengue na Champions League, além de contribuir diretamente para a conquista de La Liga. O bom desempenho lhe rendeu o favoritismo na corrida pela Bola de Ouro, que será entregue no dia 28 de outubro.

Lance|Do R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram