Serão disputadas neste sábado, 29, a partir das 19 horas, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), as partidas de volta das semifinais do Campeonato Estadual Sub-20. Villa e Fluminense da Bahia fazem o primeiro confronto e na segunda partida o Corinthians joga contra o Montenegro.

Villa e Montenegro

Villa e Montenegro venceram as partidas de ida e por isso jogam pelo empate para conquistar as vagas. Fluminense da Bahia e Corinthians precisam vencer no tempo normal e desta maneira os finalistas serão definidos na prorrogação ou nas penalidades.

Definir data

Segundo o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, a data da decisão do Estadual ainda será definida.

“Vamos promover os jogos das semifinais e definir o melhor dia para fechar a competição”, afirmou o presidente.

Por PHD Esporte Clube

