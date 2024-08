( VÍDIO) PM dá tapas, chutes e arrasta mulher pelos cabelos durante abordagem

No último sábado (24), uma mulher foi violentamente agredida por um policial militar durante uma abordagem em Itambaracá, no norte do Paraná. O episódio, registrado em vídeo por moradores da área, mostra o momento em que o policial arrasta a mulher pelo chão e desferiu um tapa em seu rosto. A Polícia Militar do Paraná havia sido chamada ao local após receber denúncias de perturbação do sossego, relacionadas ao som alto em uma residência.

No entanto, ao chegar na casa, a situação rapidamente escalou, com o policial adotando uma abordagem agressiva. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o policial usando palavras ofensivas, além de agredir a mulher com sequências de tapas e chutes.

Em resposta ao episódio, a Polícia Militar do Paraná emitiu uma nota informando que abriu um inquérito para investigar as ações do policial envolvido. A corporação enfatizou que repudia qualquer ato de violência ou abuso de autoridade, e que as medidas cabíveis serão tomadas com base na investigação em andamento.

Por Oliveira

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram