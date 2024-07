(VÍDEOS) Tragédia na Estrada: Carreta Boiadeira pega fogo e animais morrem carbonizados

Uma tragédia abalou a BR-163, próximo ao município de Cassilândia, em Mato Grosso do Sul. Uma carreta boiadeira, carregada com dezenas de animais, pegou fogo inesperadamente, resultando na morte de vários bois carbonizados. O incidente gerou uma série de eventos caóticos na região.

Segundo informações preliminares, a carreta estava em trânsito com destino a Cassilândia quando o incêndio começou. As chamas rapidamente se alastraram pelo veículo, forçando o proprietário a tomar uma decisão desesperada: soltar parte dos animais no centro da cidade. Infelizmente, muitos bois não tiveram a mesma sorte e acabaram morrendo carbonizados dentro do caminhão.

Os animais que foram soltos em uma tentativa de salvamento causaram vários acidentes e danos na redondeza. A presença repentina dos bois nas ruas levou ao caos no trânsito local, com colisões entre veículos e danos a propriedades. Moradores e motoristas foram surpreendidos pela cena, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Por Acreonline.net

