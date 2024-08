(VÍDEOS) IMAGENS EXCLUSIVAS : Avião da Voepass cai com 62 pessoas

Um avião da Voepass, antiga Passaredo, com 62 pessoas a bordo, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9). Segundo a prefeitura da cidade, não há sobreviventes.

A aeronave turboélice ATR-72 decolou de Cascavel (PR) às 11h50, com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP), com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave foi fabricada em 2010 e estava em estado regular.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar estão mobilizadas para o resgate das vítimas. O avião caiu em um condomínio no bairro Capela. Segundo Osmir Cruz, secretário de Segurança de Vinhedo, a aeronave caiu perto de uma casa, mas nenhuma pessoa ficou ferida em solo. O local do acidente fica próximo à rodovia Miguel Melhado (SP-324). A PM afirma que recebeu o chamado da ocorrência às 13h28.

Hospitais de Vinhedo e da vizinha Valinhos (SP) foram mobilizados para receber possíveis vítimas.

A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, já estão a caminho do local do acidente.

De acordo com informações do aeroporto de Viracopos, os pilotos que conduziam o avião não solicitaram apoio de emergência ao terminal, o mais próximo do local do acidente e localizado na região de Campinas (SP).

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Junior (PSD), do Paraná, anunciaram que estão a caminho de Vinhedo.

Confira a nota da Voepass

A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

Ainda não possuímos informações complementares sobre o acidente, e como tal, solicitamos à todos que não divulguem ou compartilhem quaisquer informação relativa a operação com pessoas não envolvidas com as operações da VoePass. A VoePass já está tomando todas as medidas necessárias para apoio e assistência aos passageiros, tripulantes e seus familiares. Solicitamos à todos que mantenham-se focados na continuidade das operações, elevando seu nível de alerta para a rotina operacional prevista. Caso você não se sinta apto para realizar um voo, informe a execução de escala para sua substituição. Compartilharemos novas informações em breve.

Confira a nota do aeroporto de Cascavel (PR)

A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informa que aguarda informações da companhia aérea Passaredo que, no momento, é o único órgão que detém informações oficiais.

Uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.

A aeronave que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu cidade de Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9).

(Matéria em atualização)

