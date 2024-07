( VÍDEOS) Igreja Menino Jesus em Sena Madureira Pega Fogo

Na comunidade do Quintal Florestal, localizada no quilômetro 4 da BR-364, no município de Sena Madureira, um incêndio foi registrado por volta das 18 horas. Segundo informações preliminares, ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, a igreja já havia sido consumida pelas chamas.

Mais de 82% da estrutura da Igreja Menino Jesus foi destruída pelo fogo. A Polícia Militar foi acionada e deverá investigar as causas do incêndio.

Por Acreonline.net

