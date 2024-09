VÍDEOS: Carreta tomba em cima de carro e casal morre esmagado AM

Na tarde desta terça-feira, (03), um acidente de trânsito grave foi registrado na zona sul de Manaus, próximo ao Porto do Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado. Uma carreta que transportava um container tombou sobre um veículo de passeio, modelo Onix de cor prata, que estava trafegando pela avenida no momento do acidente.

Conforme o vídeo abaixo, a carreta tombou no momento em que fazia uma curva e do lado estava o carro, que acabou sendo esmagado devido ao forte peso do container que se desprendeu do caminhão.

O local do acidente é uma das vias mais utilizadas para cargas. Nas imagens, é possível ver que um caminhão vermelho passa e logo em seguida o container azul tomba em cima do veículo de passeio.

Segundo informações de testemunhas, um casal estava no carro no momento do tombamento, porém, a informação ainda não foi confirmada.

Até o exato momento, o corpo das vítimas estão dentro do veículo, presos nas ferragens. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para o resgate.

