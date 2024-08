(VÍDEOS): Acidente de Trânsito em Sena Madureira

Na noite deste domingo, por volta das 22 horas, uma caminhonete colidiu com uma pilastra de identificação na Avenida Brasil, nas proximidades do Parque das Acácias, em Sena Madureira. Segundo informações iniciais, ninguém ficou ferido no incidente.

A Polícia Militar foi acionada e já está no local para realizar os procedimentos padrão. Até o momento, o nome do proprietário do veículo não foi divulgado.

confira os vídeos

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram