Na manhã desta terça-feira, 15, um homem foi esfaqueado no Beco do Bozo, localizado em Sena Madureira.

As circunstâncias do ataque ainda são incertas, mas a vítima foi socorrida e levada para o hospital local, onde recebe atendimento médico.

As autoridades foram acionadas e estão investigando o caso para identificar o autor do crime e as motivações por trás do ataque.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram