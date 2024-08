(VÍDEO):Governador Gladson Cameli anuncia isenção de IPVA para veículos novos adquiridos a partir do primeiro dia da Expoacre

O governador Gladson Cameli anunciou, na tarde desta terça-feira, 27, em vídeo institucional veiculado na página oficial do governo do Estado nas redes sociais, mais um benefício fiscal em prol do cidadão. Trata-se da concessão de isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O benefício começa a valer a partir desse sábado, 31, com a abertura da maior feira de agronegócios do estado, e se estende pelo mês de setembro, até o dia 20.

A modelo do ano passado, todos os veículos novos de qualquer espécie adquiridos nesse período receberão isenção do imposto. O benefício incide, exclusivamente, sobre o primeiro emplacamento na aquisição de veículos automotores realizada em concessionárias localizadas no estado ou intermediadas por elas.

Com isso, o governo pretende aquecer a economia, por meio do favorecimento da comercialização de veículos, fortalecendo o comércio local e gerando emprego e renda à população acreana.

A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa (Aleac) nessa terça-feira, 27, e é fruto de uma articulação do governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), com a Associação Comercial do Acre (Acisa), e será sancionada em lei estadual publicada ainda na edição extra do Diário Oficial desta terça-feira.

Por André Ricardo- Agência de Notícias do Acre

