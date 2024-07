VÍDEO: Flagra momento em que avião da Latam bate a cauda ao decolar

Um vídeo flagrou o momento em que um Boeing 777-300 da Latam arrasta a cauda na pista antes de decolar do aeroporto de Malpensa, em Milão, na Itália. O incidente obrigou a aeronave, que ia para São Paulo, a retornar para o mesmo local após voar em círculos para queimar combustível.

A ocorrência é conhecida como “tail strike”. Em nota, a Latam lamentou o episódio, informou que o desembarque ocorreu normalmente e em segurança e disse que os passageiros do voo voo LA8073 foram reacomodados em outros voos.

O tail strike ocorre quando a fuselagem do avião bate na pista. O evento pode causar danos estruturais à aeronave e, a depender da gravidade, levar à perda do controle —mas com baixo risco de fatalidades.

As conclusões estão no documento “Tail Strikes no pouso e na decolagem – Avaliação de Risco de Segurança”, divulgado em dezembro de 2023 pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) para a comunidade aeronáutica. A entidade representa mais de 330 companhias aéreas em todo o mundo, o equivalente a 80% do tráfego aéreo global.

