(VÍDEO) Vítima de assalto reage, pega arma de bandido e o mata a tiros

Um homem vítima de tentativa de assalto em Guarulhos, na Grande São Paulo, conseguiu tomar a arma de um dos ladrões e efetuou diversos disparos contra ele. O suspeito, que tinha 16 anos, foi socorrido, mas morreu no Hospital Municipal de Urgências da cidade. O comparsa dele conseguiu fugir a pé, deixando para trás uma moto usada no crime.

A tentativa de assalto foi registrada em vídeo por uma câmera de monitoramento instalada na Rua Caetano D’andréa, no Jardim Maria Helena. Na filmagem, é possível ver os dois suspeitos se aproximando em uma moto e anunciando o assalto. Inicialmente, a vítima, Otávio Ribeiro, parece colaborar com os criminosos, e entrega a eles seus pertences. De repente, ele parte para cima da dupla, derrubando a moto no chão e pegando a arma.

À polícia, Otávio disse que estava saindo do trabalho quando foi surpreendido pelos criminosos. Ele afirmou que decidiu tentar pegar a arma em “um momento de distração” do menor de idade. Após efetuar os disparos, ele deixou o local, temendo por sua integridade física, e foi para casa. No local do crime, foram localizados três aparelhos celulares e uma carteira. Um dos celulares e a carteira eram de Otávio. Os outros dois aparelhos pertenciam a duas vítimas que haviam sido vítimas de assalto momentos antes, na Rua Otávio Lima Mendes. Otávio foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde o caso foi registrado.

cm7 Por Souza- Com informações do Metrópoles

