(Vídeo): Virada no ‘Jiraya’: mulher joga o filho pequeno no chão para meter a faca na rival

Um episódio alarmante foi registrado em uma loja no bairro Maiobão, em Paço do Lumiar, na Região Metropolitana de São Luís, onde uma mulher foi vista atacando outra com uma faca enquanto segurava uma criança de colo.

O confronto, que ocorreu na tarde do último sábado (14), foi capturado por câmeras de segurança do estabelecimento conhecido como Dona Licor. As imagens revelam a dinâmica do ataque: a agressora, vestida com uma blusa rosa, retira uma faca de suas vestes e se dirige rapidamente à outra mulher, que estava na fila junto a outros clientes.

Durante a agressão, a mulher jogou o filho pequeno no chão para esfaquear a rival. Essa cena caótica fez com que diversos presentes na loja entrassem em pânico e buscassem escapar da situação. Um jovem, que estava com um capacete em mãos, tenta intervir na briga.

Apesar da intervenção, a outra mulher sofreu ferimentos visíveis. Após a confusão, outra câmera posicionada na entrada do comércio registrou um homem que conseguiu desarmar a agressora, garantindo a segurança dos presentes no local.

Ela foi embora e deixou o filho ainda na loja. A motivação da confusão não foi revelada. O caso deverá ser investigado.

Por CM7

