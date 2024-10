Vídeo-Vereador derrotado nas eleições acusa aliados de traição em discurso na Câmara de Sena Madureira

Em um discurso polêmico na tribuna da Câmara Municipal de Sena Madureira, o vereador Dos Anjos, do PSD, não escondeu sua frustração após não conseguir se reeleger nas últimas eleições. Visivelmente revoltado com o resultado, Dos Anjos afirmou que seus principais inimigos não estavam fora, mas dentro do próprio partido.

Durante sua fala, o vereador desabafou, apontando o dedo para seus companheiros de legenda, acusando-os de sabotagem e falta de apoio durante a campanha. “Os culpados pela minha derrota são aqueles que deveriam estar ao meu lado. Meus maiores inimigos estavam dentro do meu próprio partido”, declarou Dos Anjos, deixando clara sua insatisfação com o comportamento de alguns membros do PSD.

O vereador, que havia conquistado boa parte de sua base eleitoral em mandatos anteriores, afirmou que esperava maior união e colaboração de seus colegas de partido, mas, segundo ele, o que recebeu foi o oposto. “Fui traído por quem deveria me ajudar, e isso fez toda a diferença no resultado das urnas”, desabafou.

Dos Anjos não poupou críticas à estratégia de campanha do partido e ressaltou que a falta de apoio interno foi determinante para sua não reeleição. Ele prometeu continuar sua luta política e buscar novas formas de representar seus eleitores, mesmo sem um cargo no legislativo municipal.

A declaração causou repercussão imediata entre os demais vereadores e membros do PSD, que ainda não se pronunciaram oficialmente sobre as acusações. O clima de tensão no partido agora pode influenciar os rumos da política local em Sena Madureira.

Por Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram