(Vídeo) Veja o momento em que motorista fica ‘prensando’ entre ônibus e caminhão

O acidente ocorreu na rua Q, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus

Vídeos compartilhados na internet, na última sexta-feira (2), mostram o momento em que um motorista de caminhão foi ‘prensado’ por um ônibus, que também atingiu motociclistas, após apresentar falha nos freios do veículo. O acidente ocorreu na rua Q, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Conforme as imagens, um grupo tentava socorrer os motociclistas que haviam sidos atingidos pelo ônibus desgovernado, na ação, um motociclista para arrastado para baixo do veículo. O ônibus que atingiu as vítimas, bateu na traseira de um caminhão. O condutor do caminhão desceu do veículo para ajudar no socorro às vítimas, mas o ônibus voltou a ‘descer’ e acabou ‘prensando’ o homem contra o ônibus e o caminhão.

Uma testemunha filmava o acidente e tentativa do grupo de socorrer as vítimas, quando acabou flagrando o ônibus atingido o motorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para socorrer as vítimas. O homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), duas motocicletas foram atingidas e seis pessoas ficaram feridas, uma delas o motorista.

VEJA VÍDEO:

Por Planeta 92

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram