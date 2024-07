(Vídeo) Veja momento que carro é esmagado por caminhão e quatro jovens morrem

Na manhã do último domingo (14), um trágico acidente na rodovia ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, resultou na morte de quatro jovens. As câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo onde as vítimas estavam colidiu frontalmente com um caminhão.

As vítimas foram identificadas como Milena Lazari, de 16 anos, Enzo Candaten, de 18 anos, Deivid Guimarães, de 19 anos, e Samuel Carlin, de 20 anos. Milena acompanhava o grupo de três rapazes que integravam uma equipe de basquete 3×3 de Chapecó, em direção a uma competição em Carazinho. Samuel, Deivid e Enzo eram apaixonados pelo basquete e representavam frequentemente Chapecó em diversas competições. Milena, apesar de não ser atleta, estava junto ao grupo por ser namorada do Deivid.

A alegria e o entusiasmo que os jovens transmitiam deixam uma dor profunda em todos que os conheciam. O acidente ocorreu quando o veículo onde estavam os jovens cruzou inesperadamente a pista contrária, colidindo com um caminhão. O impacto foi fatal, resultando na morte instantânea dos ocupantes do carro. As causas do acidente ainda estão sob investigação, mas a tragédia já gera muitos questionamentos e tristeza.

A comunidade de Chapecó e o meio esportivo nacional foram profundamente impactados pela notícia. A Confederação Catarinense de Basquete e a Federação Catarinense de Basketball publicaram notas de pesar, classificando o evento como uma “notícia chocante” e destacando a grande perda para o esporte regional. A Confederação Brasileira de Basketball também expressou solidariedade às famílias dos jovens atletas e a todos os afetados pela tragédia.

