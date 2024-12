Vídeo: Urubu quase mata sete pessoas durante pouso em Eirunepé (AM)

Uma aeronave modelo EMB 720 Minuano, da empresa Aero Tur Táxi Aéreo Ltda, colidiu com um urubu nesta quinta-feira (5) durante a aproximação para pouso no município de Eirunepé, no interior do Amazonas. O avião fazia a rota regular entre Envira (AM) e Feijó (AC).

Apesar do susto e dos danos materiais à aeronave, ninguém ficou gravemente ferido. O piloto sofreu apenas leves escoriações, e o controle do avião não foi comprometido.

A Aero Tur informou que já está trabalhando nos reparos da aeronave e reforçando as medidas de segurança na rota para evitar novos incidentes.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram