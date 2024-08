(Vídeo) URGENTE: Grave Acidente de Trânsito em Sena Madureira Deixa Homem Ferido

Por volta das 18 horas desta terça-feira, 6, um grave acidente de trânsito foi registrado em Sena Madureira. Segundo informações, um homem que trafegava pela Rua Maranhão, próximo ao bairro Cristo Libertador, foi atropelado por um carro cuja placa ainda não foi identificada. O impacto do atropelamento lançou a vítima para a lateral da avenida.

De acordo com testemunhas o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. Populares que presenciaram o ocorrido acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe de socorristas chegou rapidamente ao local e encaminhou a vítima, ainda não identificada, ao hospital mais próximo.

As autoridades estão investigando o caso para identificar o veículo e o motorista envolvidos no acidente.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram