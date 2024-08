(VÍDEO) URGENTE: Grave acidente de moto em Sena Madureira deixa dois feridos

Na tarde desta sexta-feira (30), por volta das 13h, um grave acidente envolvendo duas motocicletas ocorreu na entrada da comunidade Ana Vieira, em Sena Madureira. A colisão resultou em ferimentos graves para ambos os motociclistas envolvidos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram prontamente acionadas e chegaram rapidamente ao local para prestar os primeiros socorros. As vítimas foram estabilizadas e levadas ao hospital da cidade para tratamento.

As autoridades locais investigam as circunstâncias do acidente, que reforça a necessidade de cuidados redobrados no trânsito, especialmente em áreas de maior risco.

Por Acreonline.net

