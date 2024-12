(Vídeo): Tubarão “abocanha” crocodilo em praia na Austrália

O vídeo do momento em que o tubarão ataca o crocodilo viralizou nas redes sociais; assista

Um ataque certeiro deferido por um tubarão chamou atenção de banhistas em uma costa australiana localizada em Nhulunbuy. O incidente, ocorrido em 13 de dezembro, envolveu um crocodilo de tamanho médio que estava deitado de barriga para cima, aparentemente debilitado, na área rasa da praia.

No vídeo, capturado pela banhista Alice Bedwell e compartilhado no Storyful, antes de viralizar nas redes sociais, é possível ver o momento em que o tubarão “abocanha” o crocodilo e leva a presa para o mar.

O crocodilo de água salgada, da espécie saltie, foi atacado de surpresa pelo tubarão, que se aproximou aos poucos pela direção à direita do animal. Aparentemente, o réptil não notou a proximidade do predador, que apesar de precisar se esforçar para “abocanhá-lo”, teve sucesso no ataque.

Os dois se debatem, o réptil parece até lutar para se desvencilhar do ataque, mas não obtém sucesso. Partes do corpo do animal foram devoradas, e, segundos depois, o peixe carrega sua presa “incomum” e sem vida para o fundo da água.

