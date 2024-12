(Vídeo): ‘Treta em bar’! Mulher tem roupa arrancada durante briga

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra o momento tenso de uma briga entre duas mulheres em um bar no município de Borba, localizado a 151 quilômetros de Manaus.

As imagens registram as mulheres, aparentemente embriagadas, se estapeando no chão, quando uma delas puxa com força a roupa da outra, deixando-a seminua e com os seios expostos.

O tumulto foi interrompido por outras duas mulheres que conseguiram apartar a briga e ajudar as envolvidas a se recomporem após o confronto. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga entre as duas mulheres.

