Vídeo-Tragédia: Criança de 2 Anos Morre Atropelada na Saída de Restaurante

Uma tragédia ocorreu no último sábado (28) em Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá, no litoral de São Paulo, onde uma criança de dois anos morreu após ser atropelada por um carro. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o acidente aconteceu quando o menino soltou a mão do pai e correu em direção à avenida em frente a um restaurante na Avenida Santos Dumont, no Sítio Paecara .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado às 11h45 para socorrer o menino, que estava em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços iniciais de socorro, a criança foi levada ao pronto-socorro de Vicente de Carvalho, onde infelizmente não resistiu.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

