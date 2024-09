Vídeo-Temporal em Sena Madureira derruba árvore e mata vaca

Um forte temporal atingiu a zona rural de Sena Madureira no último domingo, 22, resultando em um incidente fatal para um animal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma vaca morta após a queda de um açaizeiro. Segundo o relato do produtor rural, a árvore foi derrubada pelos fortes ventos do temporal e atingiu a cabeça do animal, causando sua morte instantânea.

O caso chamou atenção dos moradores da região, destacando a força da vento que atingiu a área. Felizmente, não houve relatos de feridos entre os moradores, mas os prejuízos na zona rural incluem danos à vegetação e perdas para os pecuaristas locais.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

