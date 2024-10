(Vídeo) Telhado de Escola é completamente Destruído por Fortes Ventos em Sena Madureira

Na tarde deste domingo, 13, uma tempestade com fortes ventos atingiu a zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre, causando a destruição do telhado da Escola Leonice Fernandes de Almeida Bregence.

De acordo com relatos, a força dos ventos foi tão intensa que o telhado foi arrancado e arremessado até o terreno de uma fazenda vizinha. Não há informações sobre feridos no incidente, mas os danos estruturais à escola foram significativos.

As autoridades locais ainda avaliam a extensão dos prejuízos e possíveis ações para a recuperação da instituição.

