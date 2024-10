Vídeo-Suspeito de tentativa de feminicídio em Tarauacá se joga em rio após esfaquear ex-companheira

Em um grave caso de violência doméstica, Valdernilson da Silva, de aproximadamente 25 anos, é o principal suspeito de tentar matar sua ex-companheira, Adriely Araújo Silva, de 18 anos, no município de Tarauacá, no interior do Acre. O crime ocorreu após o homem não aceitar o término do relacionamento com a jovem.

Segundo informações, Adriely havia ido a uma unidade de saúde para vacinar o filho do casal e, no caminho de volta para casa, foi surpreendida por Valdernilson. Ele estava armado com uma faca e, em um ataque brutal, desferiu mais de 14 golpes contra a jovem. O ataque aconteceu em sua residência, onde vizinhos, alarmados pelo ocorrido, rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer a vítima.

Adriely foi levada às pressas para um hospital, onde passou por cirurgias de emergência. Seu estado de saúde permanece grave, e ela segue internada sob cuidados médicos intensivos.

Após o ataque, Valdernilson foi visto descendo um barranco em direção ao rio, ainda segurando a faca que teria sido usada no crime. Ele entrou em uma balsa flutuante e, em seguida, se jogou no rio. As autoridades ainda investigam as circunstâncias em que isso ocorreu.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações e segue buscando mais informações sobre o caso. Testemunhas serão ouvidas, e a motivação do crime parece estar ligada à recusa do suspeito em aceitar o fim do relacionamento.

Este caso de tentativa de feminicídio em Tarauacá reforça a necessidade urgente de medidas mais eficazes para proteger mulheres de situações de violência doméstica e garantir que agressores não fiquem impunes. A sociedade local está em estado de choque e torce pela recuperação de Adriely.

A polícia segue acompanhando a investigação para determinar todos os detalhes e desdobramentos deste caso trágico.

