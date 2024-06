Na manhã da última sexta-feira (28/6), um crime chocante ocorreu em Itaipú Vila São Luís, Belford Roxo, Rio de Janeiro. Uma mulher identificada apenas como Luciene, uma servidora da prefeitura, foi brutalmente atacada pelo ex-marido em plena luz do dia, durante seu horário de trabalho.

Testemunhas relataram que o homem abordou Luciene na rua e a esfaqueou três vezes antes de fugir do local. O ataque foi registrado pelo celular das próprias testemunhas que estava na rua, e mostram a vítima com uma gravem perfuração na região do abdômen.

Luciene foi rapidamente socorrida e levada para o Hospital Joca, onde está internada em estado grave. As autoridades estão investigando o caso, e uma busca pelo agressor foi iniciada.

A violência doméstica é uma realidade alarmante, e este crime revoltante ressalta a urgência de medidas mais eficazes para proteger as vítimas e punir os agressores. A comunidade local está em choque, e amigos e colegas de Luciene estão organizando uma vigília para mostrar apoio à vítima e condenar o ato de violência.

As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do agressor entre em contato com a polícia através do Disque-Denúncia, pelo número 181.

Por CM7

