Vídeo-Senador Alan Rick libera mais de um milhão de reais para reforma do Hospital de Sena Madureira

O senador Alan Rick (União Brasil) anunciou, nesta semana, a liberação de mais de um milhão de reais para a reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, localizado no município de Sena Madureira, no Acre. Segundo o parlamentar, essa verba será destinada para melhorar a infraestrutura da unidade, além de adquirir novos equipamentos para modernizar o atendimento à população local. As obras já estão em andamento.

O senador destacou que, ao longo de sua atuação parlamentar, foram destinados mais de 14 milhões de reais especificamente para o hospital de Sena Madureira. “Essa verba está sendo empregada na reforma e ampliação, bem como na compra de equipamentos para que possamos entregar um hospital moderno para o povo de Sena Madureira”, afirmou Alan Rick.

A decisão de priorizar essa causa veio após o parlamentar realizar uma visita ao hospital e constatar as condições precárias de funcionamento da unidade. Alan Rick tem se dedicado à causa da saúde pública, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura hospitalar no estado do Acre.

Essa nova etapa de investimentos é vista como fundamental para oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente à população de Sena Madureira, melhorando as condições de trabalho para os profissionais da saúde e o atendimento aos pacientes.

O anúncio foi recebido com grande expectativa pela comunidade local, que aguarda melhorias há anos. Com a conclusão das obras, o hospital deverá atender com mais qualidade e eficiência, refletindo o empenho do senador Alan Rick em garantir mais recursos para a saúde do estado.

