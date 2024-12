(Vídeo): Senador Alan Rick anuncia empenho de R$ 16,7 milhões para reconstrução da ETA 2 de Rio Branco

O senador Alan Rick anunciou o empenho de R$ 16.715.928,73 para a reconstrução da Estação de Tratamento de Água (ETA 2), localizada no bairro Sobral, em Rio Branco. O recurso, que será fundamental para a recuperação da estrutura destruída após um desbarrancamento, foi empenhado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O senador relatou que recebeu a notícia, acompanhada da nota de empenho, diretamente do secretário de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Eduardo Tavares.

Durante seu pronunciamento publicado nas redes sociais, Alan Rick destacou a importância da ETA 2 para o abastecimento de água de Rio Branco, uma vez que a estação é responsável por cerca de 60% do fornecimento de água à população da capital acreana. A destruição da estrutura, ocorrida devido a um desbarrancamento nas margens do Rio Acre, havia comprometido a qualidade e a continuidade do serviço prestado à cidade.

“Este é um passo fundamental para garantir que a população de Rio Branco tenha acesso à água tratada com qualidade e segurança. O governo federal atendeu ao nosso pedido e, com o empenho dos recursos, agora a prefeitura de Rio Branco poderá avançar para a reconstrução da ETA 2. Agradeço ao ministro Valdez Góes e a toda a equipe do Ministério da Integração por atenderem ao nosso clamor”, afirmou o senador.

O senador Alan Rick reforçou o compromisso de continuar trabalhando em prol do Acre, destacando a importância da união entre os entes para resolver questões estruturais, que são essenciais para o bem-estar da população.

Assessoria

