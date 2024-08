( VÍDEO): Sena Madureira enfrenta crescente onda de acidentes de trânsito

O município de Sena Madureira, no tem registrado uma preocupante sequência de acidentes de trânsito, muitos dos quais resultam em vítimas fatais. Na última quarta-feira, 28, ocorreu uma série de acidentes envolvendo o mesmo veículo, que deixou a população em estado de alerta.

O primeiro acidente envolveu uma motocicleta que colidiu com um caminhão, resultando em ferimentos para o motociclista. Pouco depois, um ciclista identificado como João, morador do quilômetro 8 da BR-364, também colidiu com o mesmo caminhão na sequência de eventos, sofrendo ferimentos graves. Os acidentes ocorreram na estrada da Bom Sucesso, no bairro do Cafezal.

João foi rapidamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital. As autoridades locais estão cada vez mais alarmadas com o aumento dos acidentes e têm dificuldade em encontrar soluções eficazes para controlar a situação.

A alta frequência de colisões, muitas vezes fatais, está gerando grande preocupação entre os moradores, que exigem uma resposta urgente das autoridades para melhorar a segurança viária na cidade. Medidas como maior fiscalização, campanhas de conscientização e melhorias na infraestrutura viária são vistas como essenciais para reverter esse quadro alarmante.

