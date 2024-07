(Vídeo) Sem cabeça, corpo de homem é encontrado em Área de mata

Um corpo decapitado e em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29) em uma área de mata de um estaleiro, na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

Moradores alertaram a Polícia Militar devido ao forte odor no local. O corpo, com as calças abaixadas até a canela e mãos amarradas, não foi identificado, mas há suspeitas de que possa ser um usuário de drogas conhecido como “Pochete”, que estava desaparecido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal foram acionadas para a remoção do corpo. A Polícia Civil investigará o caso.

Por AcreOnline.net

