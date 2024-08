( VÍDEO) Segurança Pública apreende mais de 90 kg de entorpecentes em Cruzeiro do Sul

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/Acre), por meio do Grupo Especial em Fronteira (Gefron), em parceria com a Polícia Federal, Polícia Militar e o Exército Brasileiro, apreendeu 93,95 quilos de entorpecentes na zona rural do município de Cruzeiro do Sul, na última segunda-feira, 12.

A ação integrada faz parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que tem como objetivo combater crimes transfronteiriços. Foram apreendidos entorpecentes do tipo maconha, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, representando um prejuízo de mais de 800 mil reais ao crime.

Mas detalahes com o coordenador adjunto do GEFRON Remulo Diniz

